Jugará en Mallorca: Takefusa Kubo, un préstamo del que el Madrid se podría lamentar

A pesar de haberse ganado el apodo 'Messi japonés' durante su exitoso paso, entre 2011 y 2015, por La Masía, Takefusa Kubo –o simplemente 'Take'–, recién dio a conocer su talento al mundo con la selección nipona en la Copa América Brasil 2019.

No es que la comunidad futbolera no haya observado sus compactos en YouTube –que, de paso, suman millones de reproducciones– ni que sus brillantes actuaciones en la ascendente J1 League sean vistas por encima del hombro, sino que, con su vínculo al Real Madrid concretado, los ojos de todos estarían sobre él.

Takefusa Kubo jugó los tres partidos de la Selección Japonesa en la Copa América, dos de ellos como titular. (Getty)

Y aunque Japón no mostró su mejor versión y terminó despidiéndose rápidamente del torneo, 'Take' no decepcionó. Más bien, dejó de lado su incorporación al Castilla (dirigido por el histórico Raúl) y convenció a Zinedine Zidane de llevarlo con el primer equipo a la pretemporada merengue en Norteamérica.

En los pocos minutos que tuvo (99'), el zurdo demostró destellos de calidad ante rivales de alto calibre como el Atlético Madrid del 'Cholo' Simeone, el hegemónico Bayern Munich y Tottenham, nada más y nada menos que el subcampeón de la última Champions League. De todas formas, y al menos por ahora, no fue suficiente para 'Zizou'.

🎩 El @realmadrid cayó derrotado ante el Bayern en un duelo de la International Champions Cup, pero Kubo puso en pie a todo el estadio con esta genialidad 🔝#BeSoccer#RealMadrid #Kubo https://t.co/FqusKIS87Q pic.twitter.com/1mq7WL3EpX — BeSoccer ES (@besoccer_ES) July 22, 2019

La mañana del miércoles, el RCD Mallorca –recién ascendido a Primera División este año– anunció la llegada de Kubo en calidad de préstamo. Hasta el 30 de junio del 2020, la 'joya' nipona vestirá los colores del conjunto bermellón. ¿El Real habrá tomado la decisión correcta o terminará echando de menos al japonés?

Con la alicaída pretemporada blanca (tres derrotas, dos empates y dos victorias), todo hace indicar que, pese a su cortos 18 años y casi nula experiencia en la élite, el volante sí hará falta. Zidane ubicó a 'Take' como extremo por derecha y detrás del punta durante la 'pre', y la realidad es que no existe un jugador de características similares a él en todo el plantel.

Takefusa Kubo y Yannis Salibur, dos de los fichajes del Mallorca en este mercado. (Mallorca) Takefusa Kubo y Yannis Salibur, dos de los fichajes del Mallorca en este mercado. (Mallorca)

Ni Eden Hazard, abocado por completo al desequilibrio individual, ni Isco, que con el pasar de los años ha perdido la frescura que tanto lo caracterizó en otros tiempos, ni Lucas Vázquez, Vinícius Júnior y Gareth Bale. Ninguno tan criterioso para saber cuándo acelerar con la pelota y cuándo dejar que sea ella la que se mueva.

Cambio de ritmo, diagonales, habilidad y visión, eso es Takefusa Kubo. Y eso también es algo de lo que ha adolecido este último Madrid, tanto en el último tramo de su peor liga en 17 años como en una pretemporada 2019/20 en la que la expectativa era mayor.

Takefusa Kubo sacó el máximo provecho de los amistosos de pretemporada del Madrid pero, al parecer, para Zidane no fue suficiente. (Youtube)

Sin ánimos de compararlos –resulta imposible hacerlo–, es el jugador merengue con características más parecidas a Messi, por su educada zurda, conducción en velocidad y facilidad para dejar rivales en el camino. Quizás no iba a gozar de la cantidad de minutos que quisiera y es normal, pero era vital ir llevándolo de a pocos en un club tan grande, con tantas figuras y tanta presión.

Zidane ha confirmado, en sus cuatro temporadas con el primer equipo de la ‘Casa blanca’, que él va por lo seguro, lo suyo. El francés no se complica. Si cree necesario jugar con la misma defensa, mediocampo y delantera que utilizó en las finales de Champions en Kiev y Cardiff -ahora sin Ronaldo- él lo hará. Salir de lo habitual y tomar riesgos, no es ser Zidane.

Zidane: "Kubo es jugador del Real Madrid y tiene futuro, aún pueden pasar muchas cosas pero espero que se quede" pic.twitter.com/7YioO4fLUp — MARCA (@marca) August 16, 2019

El préstamo del japonés también fue, en gran parte, influenciado por el cupo de extranjeros. En La Liga solo pueden ser convocados tres extracomunitarios y el Madrid tenía cinco foráneos bajo sus filas: Militao, Federico Valverde, Rodrygo, Kubo y Vinícius Júnior (Casemiro se nacionalizó y Luka Jovic está amparado por una jurisprudencia).

Hoy, Zidane se ha quitado un verdadero peso de encima y lo más probable es que alterne entre los brasileños Rodrygo y Vinícius, ambos con ficha en el Real Madrid Castilla, por ese último cupo.

Después de su paso por La Masía, Takefusa Kubo se incorporó al equipo juvenil del FC Tokyo. En 2017, debutó en Primera con el club de la capital japonesa. (Getty) Después de su paso por La Masía, Takefusa Kubo se incorporó al equipo juvenil del FC Tokyo. En 2017, debutó en Primera con el club de la capital japonesa. (Getty)

De todas formas sorprende que, al menos, 'Take' no se haya quedado con el Castilla de Raúl, donde sobresalió disputando tres de los últimos cuatro amistoso como titular. En la filial merengue, bajo el mando del laureado exdelantero español, pudo perfeccionar uno de los aspectos menos sólidos de su juego: el gol. En sus tres años como profesional, el '10' nipón solo ha convertido siete tantos. Algo iba a aprender.

Ya con Takefusa en el Mallorca, solo el tiempo se encargará de darle o no la razón a Zidane, quien tiene toda la confianza de los hinchas merengues. Claro, el francés ha levantado tres 'Orejonas' como técnico del Madrid pero, a veces, toca pensar más en el futuro que en el pasado. Y 'Take' es el futuro.

