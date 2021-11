Una lesión vuelve a interrumpir a Gareth Bale en su búsqueda por empezar a tener protagonismo. Empezó a sufrir molestias en un gemelo y y fue baja ante Bélgica en la última fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. Unos días antes había estado presente en el triunfo ante Bielorrusia.

Con esta nueva lesión, Gareth Bale seguirá sin jugar con el Real Madrid. Su último partido fue a fines de marzo y el técnico Carlo Ancelotti ya descartó algún enfrentamiento con delantero galés a quien ya dirigió en su pasada etapa en el equipo español.

“Tiene su carácter. Si no quiere utilizar redes sociales, máximo respeto. No está contento. No es verdad que haya enfrentamientos con él, al contrario, vamos a hacer juntos lo máximo para que se recupere pronto”.

“La situación de Bale era bastante clara: tenía el alta y tenían que evaluarlo. Puede ser que la evaluación no fuera tan correcta porque se ha lesionado. La idea es recuperar al jugador porque creemos que puede ser útil para el equipo esta temporada y que esté listo para jugar con nosotros”, agregó el técnico italiano.

Ancelotti también entendió el deseo de Bale por representar a su país: “Lo que pienso está claro: Bale tiene mucho cariño a su equipo nacional pero también tiene que jugar para el Madrid. Él tiene ganas de volver a jugar porque para jugar con Galés tiene que entrenarse bien y jugar con nosotros”.

Otra de las bajas también es Eden Hazard, debido a una gastroenteritis. El Real Madrid afronta una seguidilla de partidos importante con dos jugadores que pudieron aportar mucho al equipo.





