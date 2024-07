Este encuentro entre ambas selecciones, que buscarán demostrar por qué están en esta instancia, promete ser un duelo de alto calibre. Tanto Países Bajos como Inglaterra vienen de eliminar a equipos de gran nivel, donde la diferencia fue mínima: Turquía y Suiza, respectivamente por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Es por eso que en el enfrentamiento de este miércoles, ninguna de las selecciones tiene margen para cometer errores, especialmente cuando el juego colectivo será un factor crucial. A continuación, en la siguiente nota de Depor, podrás revisar la hora, fecha, lugar y los canales que transmitirán este emocionante partido.

Países Bajos mostró un recorrido notable en la Eurocopa 2024, destacándose por una mejora gradual a lo largo del torneo. Comenzaron con una victoria ajustada de 2-1 sobre Polonia en su primer partido, mostrando determinación desde el inicio. Luego, en un encuentro tácticamente intenso, empataron sin goles con Francia, seguido de una derrota ajustada por 3-2 ante Austria, donde mostraron resiliencia a pesar de las dificultades. A pesar de estos resultados mixtos, lograron clasificar a los octavos de final, donde exhibieron su potencial ofensivo al vencer contundentemente por 3-0 a Rumania.

En los cuartos de final, se enfrentaron a Turquía en un partido lleno de emociones. A pesar de estar en desventaja durante gran parte del encuentro, ‘La Naranja Mecánica’ mostró su carácter al remontar y asegurar la victoria por 2-1, garantizando así su lugar en las semifinales con una actuación decidida y estratégica. El equipo de Ronald Koeman demostró ser letal en sus últimos encuentros, destacando por su delantera compuesta por jugadores de gran nivel.

Por otro lado, Inglaterra experimentó altibajos en su desempeño en la Eurocopa 2024. En la fase de grupos, comenzaron con una victoria por la mínima de 1-0 sobre Serbia, seguida de un empate 1-1 con Dinamarca y otro empate sin goles con Eslovenia. Estos resultados mostraron cierta inconsistencia, pero en los octavos de final, el equipo dirigido por Gareth Southgate demostró su capacidad para responder bajo presión al vencer 2-1 a Eslovaquia en tiempo extra.

En los cuartos de final, enfrentaron a Suiza en un emocionante partido que se definió en la tanda de penales, donde ‘Los Tres Leones’ mostraron nervios de acero para avanzar hacia la final, con un marcador final de 5-3 a su favor. Su portero, Jordan Pickford, fue el protagonista destacado de este duelo. A pesar de sus altibajos, el equipo de Gareth Southgate demostró una determinación y habilidad para competir al más alto nivel en esta Eurocopa.





¿A qué hora inicia Países Bajos vs Inglaterra?

El encuentro entre Países Bajos e Inglaterra por las semifinales de la Eurocopa 2024 está programado para este miércoles 10 de julio. El partido comenzará a las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en cambio a la 1:00 p.m. en México. Finalmente, a las 9:00 p.m. en España. ¡Atentos al enfrentamiento!





¿En qué canal ver Países Bajos vs Inglaterra?

El partido entre Países Bajos e Inglaterra, correspondiente a la segunda semifinal, promete ser un duelo intenso. Este emocionante encuentro será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.





¿En qué estadio jugarán Países Bajos vs Inglaterra?

El partido entre Países Bajos e Inglaterra por la semifinal, que se jugará este miércoles, tendrá lugar en el Signal Iduna Park, también conocido como Westfalenstadion en alemán. Este estadio de fútbol, ubicado en la ciudad de Dortmund, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia al oeste de Alemania, es la sede habitual del Borussia Dortmund y tiene una capacidad para 81.365 espectadores.

El Signal Iduna Park tiene la capacidad para más de 80 mil hinchas y es la sede habitual del Borussia Dortmund. (Foto: Agencias).





