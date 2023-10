Paraguay vs. Bolivia se enfrentan este martes 17 de octubre en el marco de la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El duelo se llevará a cabo en el célebre Estadio Defensores del Chaco. Este juego, de suma importancia para ambas escuadras, contaría con la presencia de Miguel Almirón y Marcelo Martins, entre otros, en búsqueda de obtener los tres puntos para sus respectivos países. Dado lo crucial de este partido, en Depor.com hemos preparado esta nota con información sobre la fecha, los horarios y los canales de televisión para su transmisión.

En la iniciante doble jornada, el representativo de Paraguay empató 0-0 en su primer partido en casa contra Perú. Por otro lado, durante su visita a Venezuela, sufrieron una derrota por 1-0 debido a un gol desde el punto penal anotado por Salomón Rondón. Tras estos resultados, Guillermo Barros Schelotto renunció como entrenador, y Daniel Garnero asumió el cargo como su reemplazo.

El primer partido bajo el mando del nuevo entrenador tuvo lugar contra Argentina y resultó en una derrota por 1-0 en el Estadio Monumental. En la vereda contraria, Bolivia tampoco llegará en su mejor forma, incluso lo hará peor que su oponente, ya que no logró sumar puntos en sus tres primeros duelos. En los dos primeros, sufrió derrotas contundentes contra Brasil (5-1) y Argentina (3-0).

En esa línea, en la reciente tercera jornada que se jugó el jueves 12 de octubre, la escuadra boliviana sufrió una derrota de 2-1 en su estadio frente a Ecuador. Rodrigo Ramallo logró empatar temporalmente el marcador, pero cl cuadro ecuatoriano pudo asegurar la victoria hacia el final del partido con un tanto del joven Kendry Páez, de tan solo 16 años.

En este contexto, ambos conjuntos intentarán obtener su primer triunfo en las Eliminatorias para salir de los últimos lugares. Un dato relevante es que Paraguay no ha sufrido derrotas en sus últimos 23 encuentros como anfitrión ante Bolivia, logrando 16 victorias y siete empates. La última y única vez que los altiplánicos vencieron en territorio guaraní fue en un amistoso en junio de 1957, por 1-0.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Bolivia?

El partido entre Paraguay vs. Bolivia está pactado para este martes 17 de octubre a las 5:30 p.m. en Ecuador, Perú y Colombia. En tanto, en Paraguay, Venezuela y Bolivia será a las 6:30 p.m. En el caso de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, el duelo comenzará a las 7:30 p.m. Finalmente, en México, el evento tendrá lugar a las 4:30 p.m., mientras que en España será a las 12:30 a.m. (miércoles 18).

¿Dónde ver Paraguay vs. Bolivia?

Según los derechos de transmisión televisiva para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Paraguay vs. Bolivia: GEN si te encuentras en Paraguay; FBF Play y Tigo Sports si estás en Bolivia. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. A continuación, te proporcionamos información sobre los canales que transmitirán el encuentro si te encuentras en otro país que no haya sido mencionado.

Perú: Movistar Deportes (003 y 703 HD)

Movistar Deportes (003 y 703 HD) Colombia: Caracol Play y Gol Caracol.

Caracol Play y Gol Caracol. Argentina: TyC Sports y TV Pública.

TyC Sports y TV Pública. Chile: Paramount+.

Paramount+. Ecuador: El Canal del Fútbol y ECDF.

¿En qué estadio juegan Paraguay vs. Bolivia?





