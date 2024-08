Mientras se espera el inicio de las ligas internacionales, Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en un amistoso internacional como parte del Soccer Champions Tour, en el marco de la pretemporada 2024-2025, que se llevará a cabo en Estados Unidos. Este partido permitirá a los entrenadores de ambos equipos probar nuevos jugadores y sistemas tácticos antes del regreso de LaLiga. A continuación, Depor te proporcionará todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante, para que estés bien informado sobre el partido.

Real Madrid tuvo su primer partido del torneo de pretemporada, con un resultado adverso ante Milan por la mínima diferencia. Samuel Chukwueze fue el autor del único gol, en lo que significó el debut del joven Endrick con camiseta ‘merengue’.

Por esta razón, este sería su segundo partido en la gira de Estados Unidos. Además, pese a que Mbappé no vaya a estar en el partido, jugadores como Endrick han traído frescura al equipo y nuevos aires de que este puede ser un gran año, teniendo en cuenta que son campeones de la Champions League.

A eso también hay que sumar jugadores como Güler, que tras la Eurocopa han ganado dividendos a su favor para hacerse un hueco en la plantilla. Bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, Real Madrid quiere imponerse en el primer clásico del periodo 2024/2025.

FC Barcelona se prepara para afrontar un nuevo Clásico con la temporada pasada en mente, donde fueron capaces de ganar el partido de pretemporada, pero tras ello, durante LaLiga, o en la final de la Supercopa de España, el conjunto azulgrana fue sobrepasado en todos los aspectos por los merengues.

Pese a ello, con Hansi Flick, nuevo entrenador el club, han empezado con buen pie, ganando con un equipo lleno de jóvenes de la cantera a todo un Manchester City con jugadores como Haaland o Grealish. Es así que los ‘culés’ buscarán mostrar nuevos aires.





¿En qué canal ver Real Madrid vs Barcelona?

En nuevo amistoso, el partido entre Real Madrid vs. Barcelona se jugará este sábado 3 de agostó a las 6:00 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará dos horas más tarde, a las 8:00 p.m., mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque comenzará a las 7:00 p.m. Asimismo, recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades de ese encuentro.

¿A qué hora inicia Real Madrid vs Barcelona?

Para ver el partido entre Real Madrid y Barcelona, puedes sintonizar ESPN y vía streaming vía Disney Plus, que transmitirá el encuentro en exclusiva para toda Latinoamérica. Si te encuentras en México, también podrás verlo a través de Disney, mientras que en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en ESPN Plus. En España, el partido será transmitido por Movistar Plus, 3Cat, TV3 y Movistar Champions Tour. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Barcelona?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR