Ajax, la fábrica de jugadores: ‘Día Franco’, la columna de Franco Lostaunau

Trabajar, pulir, competir y luego vender. Así es como funciona el Ajax. Así es el ciclo de vida de un futbolista en la institución. Ellos obtienen a un jugador con proyección y lo forman al estilo del club. Luego, cuando alcanza el éxito lo traspasan. Es una práctica que el equipo de Ámsterdam ha hecho cientos de veces sin importar si es lo mejor para el futuro futbolístico del club. Existen otras prioridades en Ajax.



En los últimos diez años han sacado 281 millones de euros por los jugadores de su cantera. De hecho, según un estudio realizado por el Observatorio Suizo de Estudios sobre el Fútbol, es el equipo que más jugadores de su cantera provee a Europa. Exactamente 71 hombres dispersados en 31 ligas del Viejo Continente.



Sin embargo, las ventas más recordadas están directamente relacionadas a los equipos que dejaron una huella en la historia del fútbol. Como el de Rinus Michels a inicios de los setenta. El técnico formó un conjunto que ganaría todo y después sería desmantelado vendiendo a sus figuras Johan Cruyff y Johan Neeskens al Barcelona. Sucedió lo mismo con el equipo de Louis Van Gaal, que alcanzó el título de la Liga de Campeones en el 95 y fue subcampeón al año siguiente. Pronto llegaron las ventas de Patrick Kluivert al Milan, Marc Overmars al Arsenal, Clarence Seedorf al Sampdoria, entre otras.



El principal problema de vender es la reconstrucción. Claramente el Ajax no tiene problemas en exportar jugadores, pero sí en gastar. Por política del club, el primer equipo tiene que abastecerse de los jugadores de las inferiores. Para eso existe De Toekomst, lugar de entrenamiento donde se producen los nuevos valores. Allí se estableció el trabajo que se debe realizar con los juveniles, fundado en cuatro pilares: técnica, inteligencia, personalidad y velocidad. De ahí salieron últimamente los De Ligt , De Jong , Van De Beek y Dolberg.



“En el Ajax el pelotazo no es una opción, te miran mal”, contó el argentino Nicolás Tagliafico, lateral del equipo, al diario El País de España, revelando cómo es el ADN de la institución. Queda claro que en Ajax el buen trato del balón es requisito indispensable. Toda figura táctica posterior nacerá de ese cariño.



Cada cierto tiempo los ciclos se repiten y vuelven a aparecer generaciones exitosas para el Club. No sé si el equipo de Erik Ten Hag llegue tan alto como el de Michels o Van Gaal, pero sí sé que juega muy bien y que ha heredado el ADN. Hay similitudes pero también diferencias, se nota en la actividad de Ziyech y Neres, que han dejado de ser extremos tan lineales como lo fue Overmars para ir a buscar la pelota hacia el centro. Tadic es otra diferencia porque no es el Kluivert de siempre, nueve de área. El serbio se mueve despistando a los centrales rivales y liberando su espacio para que otros lo ocupen por sorpresa. Todo esto siempre en búsqueda de la valiente posesión de balón.



Con pena, debo escribir que le queda poco tiempo de vida a esta máquina antes de que la arrasen los desmanteladores, que ya andan rondando De Toekomst. La primera pieza que se va es Frenkie De Jong, que ya firmó por Barcelona por 75 millones de euros. Habrá que aprovechar el espectáculo que propongan De Jong y compañía, que tienen las posibilidades intactas de ganar la Champions, antes de que se los coma el mercado.