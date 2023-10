Al Hilal vs Nassaji Mazandaran se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este martes 3 de octubre, por la jornada 2 del Grupo D de la Champions League AFC. El encuentro, que tendrá a Neymar, se llevará a cabo en el Azadi Stadium de Teherán y arrancará desde las 11:00 de la mañana (hora peruana), bajo la transmisión de los canales Star Plus y ESPN para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como también a la programación de este partidazo por Depor.

Al Hilal derrotó a Al Shabab previo al encuentro ante Nassaji Mazandaran. (Video: Al Hilal)

Al Hilal vs Nassaji Mazandaran: probables alineaciones

Al Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Boleahi, Al-Shahrani; Neves, Milinkovic-Savic, Neymar; Malcom, Al-Dawsari, Mitrovic.

Nassaji Mazandaran: Rashid Mazaheri; Janmaleki, Houshmand, Mohammadzadeh, Hosseini; Babaei, Rahmati, Abbasi; Zamehran, Hardani; Reza Azadi.