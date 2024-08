Al Nassr vs. Al Hilal EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE chocan este sábado 17 de agosto desde el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium por la Supercopa de Arabia Saudita. El duelo, donde el portugués Cristiano Ronaldo buscará su primer tÍtulo en la temporada, está programado para iniciar a las 11:15 a.m. (hora de Perú - dos horas más en Argentina) y será transmitido a través de las señales de Zapping Sports, TNT Sports, Azteca Deportes y FOX Sports para América Latina. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre, señales pirata. Recuerda que en Depor podrás seguir el mejor minuto a minuto con todos los goles, tarjetas amarillas, goles e incidencias del partido.

Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, enfrenta a Al-Hilal por la Supercopa de Arabia Saudita. (Video: @AlNassr_ES)