¡Tremendo partido el de hoy! Al Nassr vs Al Hilal se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este viernes 1 de noviembre por la Primera División de Arabia Saudita desde el Al -Awwal Park. El encuentro entre el equipo de Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. está programado para iniciar a la 1:00 de la tarde (horario de Perú) y será transmitido GRATIS AHORA a través de la programación de Zapping TV y vía streaming mediante Zapping Sports, a la que se puede Acceda en Perú y en diversos países de Sudamérica mediante una suscripción paga. En Argentina, podrás ver en vivo por TNT Sports, mientras que en Estados Unidos será transmitido por Fox Soccer Plus en TV y Fubo vía streaming. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Al Nassr vs. Al Hilal por la Primera División de Arabia Saudita. (Vídeo: @AlNassrFC_EN).