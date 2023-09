Al Nassr vs. Persépolis se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 19 de septiembre, por la primera jornada del Grupo E de la Liga de Campeones de la AFC, que se llevará a cabo en el Estadio Azadi de Irán. El compromiso del conjunto de Cristiano Ronaldo está programado para comenzar a partir de la 1:00 de la tarde (hora colombiana y peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de ESPN vía STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales y horarios del partidazo aquí.





Cristiano Ronaldo desata la locura en Irán previo al Al Nassr vs. Persépolis. (Video: Al Nassr)





Al Nassr vs. Persépolis: posibles alineaciones

Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghannam, Ali Alawami, Aymeric Laporte, Alex Telles; Otavio, Marcelo Brozovic, Al-Khaibari; Abdulrahman Ghareeb, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo.

Persépolis: Alireza Beiranvand; Daniel Esmaelifar, Morteza Pouraliganji, Hossein Kanaani, Ali Nemati; Massoud Rigi, Milad Sarlak; Vahid Amiri, Saeid Sadeghi, Mehdi Torabi; Mohammad Omri.