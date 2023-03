No cabe duda que la Superliga Europea es un proyecto que ha sido presentado para cambiar el fútbol de Europa y en todo el mundo. Y es que este nuevo modelo, liderado por Florentino Pérez, busca poner al balompié en el mejor lugar de los mercados universales de consumo. Sin embargo, así como hay equipos a favor de esta iniciativa, también existen detractores. Uno de ellos es Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien explicó cómo vivió la puesta en escena en el 2021 y cuáles fueron los motivos para que los clubes ingleses se bajaran de la propuesta 48 horas después de su presentación.

“Dos clubes dudaban mucho en Inglaterra. Estaban vacilantes. Me dijeron que querían seguir siendo amigos de la UEFA: ‘Seremos amigos tuyos desde adentro’”, mencionó el mandatario en una entrevista en The Overlap, popular programa de Gary Neville que es transmitido por Youtube.

Asimismo, sostuvo: “Había dos propietarios muy involucrados. Tuve una llamada telefónica de uno de los clubes ingleses, no diré cuál. Me alteré un poco y les dije: ‘Váyanse al infierno, desde mañana son mis enemigos, no quiero hablarles más’. Fue muy difícil”.

Como se recuerda, 48 horas después de la presentación de la Superliga Europea, los equipos ingleses sacaron comunicados en los que informaban que estaban negociando su salida del proyecto. La presión social generó que las seis instituciones desistan de esta propuesta.

Ceferin dispara contra los organizadores de la Superliga Europea

Ojo, estas nos fueron las únicas acusaciones de Ceferin, quien fue muy duro con los organizadores de la Superliga Europea. “He conocido menos delincuentes en 25 años de derecho penal que en dos años de fútbol. Tenemos que mantener el fútbol alejado de los tiburones”, acotó.

Finalmente, el presidente de la UEFA señaló que no se siente preocupado ante la aparición de este nuevo torneo. “No había manera” de que pudiera existir una Superliga sin clubes ingleses. No estoy preocupado por el dominio financiero de los clubes ingleses, creo que la Premier League está haciendo un buen trabajo y las otras ligas deberían hacerlo mejor”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR