Válido por la jornada 2 del grupo A de la Eurocopa 2024, Alemania se enfrentará a Hungría este miércoles 19 de junio desde las 18:00 horas de Madrid; 12 p.m. ET / 11:00 a.m. CT / 10 a.m. MT / 9 a.m. PT de USA , en el Arena Stuttgart. Enseguida te mostraré más horarios en el mundo y distintos canales de TV para ver en directo y vía streaming online el duelo entre teutones y húngaros.

Ambas selecciones ya disputaron la primera fecha del grupo A, por lo que saben que es esencial conseguir un buen resultado que les permita salir airosos y mantenerse en la pelea por avanzar a los octavos de final de la Eurocopa 2024. Die Mannschaft, con Toni Kroos es local y busca el título del certamen continental que le es esquivo desde 1996. Mientras que Hungría espera dar la sorpresa en el torneo.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Hungría por Eurocopa 2024?

Horarios y canales del partido entre Alemania y Hungría por la jornada 2 del grupo A de la Eurocopa 2024.

Países Horario Alemania 18:00 España 18:00 Estados Unidos 12 pm ET | 11 am CT | 10 am MT | 9 am PT México 10:00 Costa Rica 10:00 Guatemala 10:00 El Salvador 10:00 Nicaragua 10:00 Honduras 10:00 Perú 11:00 Colombia 11:00 Ecuador 11:00 Panamá 11:00 Venezuela 12:00 Bolivia 12:00 República Dominicana 12:00 Puerto Rico 12:00 Argentina 13:00 Chile 12:00 Brasil 13:00 Uruguay 13:00 Paraguay 12:00 Reino Unido 18:00 Portugal 18:00 Francia 18:00 Italia 18:00

Alemania vs Hungría: cómo ver por TV Eurocopa 2024

Si estás en los Estados Unidos, tienes que contratar el servicio FOX Sports (FS1) que cuenta con los derechos oficiales para transmitir todos los partidos de la Eurocopa desde las plataformas de streaming de futbo TV, DIRECTV Stream y Sling TV. Otra opción será desde ViX Premium.

En España, podrás seguir en vivo y en directo el partido entre Alemania y Hungría por la señal de TVE La 1, RTVE Play y Teledeporte. Mientras que los países de Latinoamérica cuentan con la señal oficial de ESPN y Star+ para mirar todos los juegos de la Eurocopa. Si resides en México deberás ser cliente de SKY Sports HD (1534, 1535 y 1536).