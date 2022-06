Hace casi un año el histórico Miroslav Klose anunciaba que dejaba de formar parte del comando técnico del Bayern Munich por problemas de salud. El máximo anotador de la historia de los Mundiales con la Selección de Alemania revelaba que sufría de trombosis que no le permitían ni poder patear un balón. Sin embargo, la vida y el fútbol da revanchas rápido y ahora está a punto de iniciar su primera aventura como entrenador principal.

A sus 44 años, el exdelantero de la selección alemana dirigirá nada menos que al Altach, club de la primera división de Austria. La institución hizo el anuncio oficial y el lunes lo presentará en sociedad.

“Tengo muchas ganas de empezar mi nuevo trabajo aquí. Fue solo ese sentimiento positivo desde el principio que tengo que tener, que estoy en el lugar correcto aquí”, comentó Klose.

El alemán intentará volcar todo lo aprendido en la selección de Alemania y sobre todo en el Bayern, donde fue ayudante entre el 2020 y 2021 de Hans-Dieter Flick, ahora técnico de la ‘Mannschaft’.

Klose empezó su aventura como entrenador en el 2016, primero como ayudante en la selección de Alemania de por entonces Joachim Löw, y luego en el Bayern Munich Sub 17. Ahora, finalmente, ha podido pegar el gran salto.

El artillero germano es actualmente el goleador histórico de los Mundiales con 16 tantos. Además, también es el mayor artillero de Alemania con 71 tantos en 137 partidos.

Hay que tener en cuenta que en su carrera profesional como jugador, además del Bayern, el exdelantero alemán ha pasado por clubes como Blaubach-Diedelkopf, FC Homburgo, Kaiserslautern, Werder Bremen y Lazio.

Fue obligado a parar por salud

“Me descubrieron dos trombosis en la pierna. Me recetaron medicamentos y de inmediato recibí medias especiales que ahora tengo que usar durante todo el día. Los médicos me dejaron muy claro que no se debe jugar con esta situación. Por primera vez me han prescrito un reposo casi total”, contó hace un año el exjugador del Bremen o Bayern.





