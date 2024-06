Alemania vs. Escocia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este viernes 15 de junio por la fecha 1 del Grupo A de la Eurocopa 2024, un partido que se llevará a cabo en el Allianz Arena. El choque inaugurará el certamen continental que se juega en el país ‘teutón’. Las acciones están programadas para arrancar desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales de ESPN, STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Nagelsmann habló previo a la Eurocopa 2024. (Video: DFB Team)





Posibles alineaciones de Alemania y Escocia

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoan, Wirtz; Havertz.

