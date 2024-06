Alemania vs Grecia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 7 de junio desde el Borussia Park, en un partido amistoso internacional. Este encuentro, parte de la preparación para la Eurocopa, está programado para iniciar a la 1:45 de la tarde (hora en Perú) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Alemania vs Grecia por amistoso internacional. (Vídeo: @DFB_Team_EN).





Alemania vs Grecia: posibles alineaciones

: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Waldemar Anton, Jonathan Tah, David Raum, Robert Andrich, Pascal Groß, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz. Grecia: Vlachodimos, Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas, Masouras, Kourbelis, Bakasetas, Mantalos, Pelkas y Ioannidis.