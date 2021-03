Se siguen sumando. La Selección Alemana, en su partido frente a Islandia, decidió unirse a Noruega en las protestas hacia la FIFA y Qatar. Como bien sabemos, los noruegos afirmaron que los trabajadores que se encargan de las construcciones para el Mundial de Qatar 2022 no reciben las condiciones adecuadas.

Noruega saltó al campo con unas camisetas que reivindicaban los derechos humanos en su encuentro ante Gibraltar. La Selección de Erling Haaland hizo referencia a los trabajadores que murieron en las construcciones del Mundial de Qatar 2022. Ahora, países de Europa se están sumando a la protesta en contra de la FIFA y Qatar, quienes estarían permitiendo estos maltratos.

Alemania siguió el ejemplo de la selección de Haaland y Odegaard en su partido ante Islandia. El once germano pisó el campo de juego del Schauinsland-Reisen-Arena con unas camisetas negras y con una letra por cada jugador.

Todas las letras juntas formaban el lema ‘Humans Rights’, que en español quiere decir ‘Derechos Humanos’. Con este mensaje, ambos equipos desean meter presión para que la FIFA sancione a Qatar y así tengan un mejor trato con sus trabajadores de las instalaciones para la Copa del Mundo 2022.

Por el momento, se sabe que muchos trabajadores han perdido la vida en estos trabajos cuyas las condiciones no han sido las más óptimas. Ahora, con Alemania y Noruega en la protesta, no cabe duda que más selecciones se sumarán para apoyar a la causa en contra de Qatar. Eso sí, la FIFA aún no se pronuncia y posiblemente esto tenga una sanción, como lo hicieron con los jugadores que protestaron por la muerte de George Floyd.

Las protestas contra Qatar iniciaron después de que el diario británico, ‘The Guardian’, reveló que más de 6.500 trabajadores migrantes murieron en Qatar después de que la sede fue asignada para el próximo Mundial en el 2010 por la FIFA. Varios equipos noruegos también se han sumado a la protesta.





