Alemania vs Ucrania juegan EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 3 de junio en el Max-Morlock-Stadion, situado en Nuremberg, por un nuevo amistoso internacional fecha FIFA previo a la Eurocopa 2024. El elenco anfitrión del certamen europeo buscará seguir con su racha de triunfos este año y sumar su tercera victoria al hilo ante el elenco azul y dorado, que en marzo consumó su pase a la Euro. El encuentro está programado para la 1:45 p.m. (hora peruana y colombiana) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Así entrena la selección de Alemania de la mano de Julian Nagelsmann. (Video: German Football)

Posibles alineaciones de Alemania vs Ucrania

Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah; Raum; Kroos, Andrich; Wirtz, Musiala, Gündogan y Havertz. Ucrania: Lunin, Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko, Malinovskyi, Brazhko, Sudakov, Mudryk, Tsygankov y Dovbyk.