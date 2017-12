¿Qué le ven a Alexi Gómez , si solo es rápido? Muchas veces hice esa pregunta y en varias de ellas, el solo plantearla –así estuviese equivocado-, me daban razón. Porque hasta ‘ayer’ Gómez solo tuvo ‘chispazos’, buenos partidos, pero no la disciplina para encontrar regularidad.



Pero cuando parecía que seguiría sumando solo buenos momentos, la ‘Hiena’ empezó a reírse de aquellos que creímos que solo era veloz y puso rumbo a la Liga MX .



El cambio no se dio de la noche a la mañana y ahí, precisamente, está el éxito de su cambio. Porque de lo contrario hubiésemos estado ante otro 'chispazo'... y nada más.



Troglio se encargó de hacerle entender que no por ir más rápido se llega más lejos y así ocurrió. Su año con la 'U' fue de menos a más, pero 31 partidos como titular de 32 jugados y 11 goles, finalmente, le valieron para que las miradas vuelvan a él; y con ellas, una convocatoria de Gareca en el momento crucial de las Eliminatorias para Perú: la fecha doble ante Bolivia y Ecuador.



Atlas se lo llevó, sumándose así a este extraño 'boom' de peruanos en México , y con la certeza de que no es más solo un atleta, que ahora más que nunca, entiende el juego, es solidario y disciplinado.



Ya lo dijo el presidente de su nuevo club a este diario: “Lo quiero de titular” , y así pasó, titular en dos amistosos que lleva con los ‘Rojinegros’.



¿Le alcanzará? Si algo nos enseñó este 2017 es que siempre hay que creer, y Alexi Gómez cree en él. Porque después de todo, siempre se las arregló para llegar antes que los demás. Pero sobre todo, con 24 años, está ante su gran oportunidad de convencernos de que no solo es rápido y que desde México también puede llegar a Rusia, al Mundial .