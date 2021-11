Chile quiere continuar con vida en las Eliminatorias Qatar 2022 y, para lograrlo, tendrá que vencer a Paraguay. El equipo de Martín Lasarte visitará el Defensores del Chaco con la esperanza de sumar tres puntos que les permitan escalar en la tabla de posiciones y seguir soñando con un cupo a la próxima Copa del Mundo. En la siguiente nota podrás conocer las alineaciones de ambos equipo.

‘La Roja’ completó su última práctica en Santiago el pasado miércoles y quedó listo para el partido por la jornada 13 del torneo clasificatorio. En la disposición táctica hay importantes cambios. Mauricio Isla no está entrenando con normalidad y Eduardo Vargas solo trabajó con los suplentes.

Una buena noticia sería el regreso de Eugenio Mena, quien se recuperó físicamente de una serie de molestias y tendría la confianza de Lasarte para ser desde el arranque ante la ‘Albirroja’.

Otra de las variantes de Chile vs. Paraguay es la inclusión de Gary Medel como volante de condición. El jugador del Bologna fue utilizado en los últimos encuentros como defensor central.

Además, las dificultades con Mauricio Isla llevarían a que el entrenador uruguayo disponga a Marcelino Núñez como lateral derecho en Asunción.

Por su parte, Guillermo Barros Schelotto disputará su primer partido con Paraguay luego de su designación. El ‘gemelo’ tomó las riendas tras la salida de Eduardo Berizzo, quien ubicó al equipo en la posición 12 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Barros Schelotto destacó este martes en rueda de prensa que se encontró con un equipo con buen estado de ánimo y comprometidos con la causa, por lo que instó a los fanáticos de Paraguay a que vayan a colmar el estadio Defensores del Chaco para alentar a sus futbolistas.

“Estamos en una instancia donde tenemos seis partidos y definir nuestro futuro mundial o no. Ir para atrás no sirve de nada, hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó, nos queda esto, seamos positivos, apoyemos a los jugadores, a este grupo y tratemos de ganarle a Chile, es el primer paso que tenemos dar”, subrayó el argentino.

Con la información repasada, las alineaciones de Chile vs. Paraguay serían:

Chile: Claudio Bravo; Marcelino Núñez, Guillermo Maripán, Enzo Roco y Eugenio Mena; Gary Medel y Claudio Baeza, Arturo Vidal y Diego Valdés; Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Paraguay: Antony Silva; Juan Escobar, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Ángel Cardozo, Matías Rojas, Mathias Villasanti, Miguel Almirón; Alejandro Romero y Antonio Sanabria.





