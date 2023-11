Argentina vs. Brasil se miden este martes 21 de noviembre en una nueva edición del clásico sudamericano. Se trata del partido más atractivo de la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Por cosas del destino, ambos conjuntos llegan a este duelo en el Maracaná tras haber caído en la quinta fecha, por lo que buscarán recuperarse con un triunfo. A continuación, te contamos cuáles son los posibles onces que alistas los entrenadores Lionel Scaloni y Fernando Diniz.

La ‘Albiceleste’ llega a este partido como líder de las Eliminatorias con doce puntos, aunque perdió en la quinta jornada ante Uruguay por 2-0. Para afrontar el partido en tierras brasileñas, el DT argentino realizaría dos variantes, que no son por rendimiento, según declaró en conferencia de prensa. Los cambios serían en la delantera: Di María y Lautaro Martínez ingresarían por Nicolás González y Julián Álvarez, respectivamente.

“El equipo lo tengo decidido, pero todavía no se los dije a ellos. Hay posibilidades de que Di María sea titular, como la tiene el resto. La idea es no tocar mucho al equipo, pero algún cambio seguramente haya”, expresó el técnico ante los medios. “Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento. No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño”, agregó.

Sobre el nivel de ‘Canarinha’, que ha enlazado dos derrotas consecutivas en las Clasificatorias, Scaloni dijo lo siguiente: “Es relativo decir que viene golpeado. Con Colombia hizo un buen partido hasta el minuto 76, el resultado es engañoso. Son selecciones grandes, que vengan como vengan tiene que salir a ganar, el entrenador tiene una manera de jugar que no la va a cambiar. Nunca se sabe si es un buen o un mal momento, es Brasil y sabemos lo que hay”.

La Selección de Brasil, por su parte, no vive un buen momento en las Eliminatorias: se ubica en la quinta posición con siete puntos, luego de conseguir dos victorias, dos empates y una derrota. Además, Vinícius Júnior sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará fuera de las canchas por dos meses y medio. Por tal motivo, Diniz ha tenido que replantear el ataque de la ‘Verdeamarela’.

Aunque todas las miradas están puestas en Endrick, joven jugador del Palmeiras y que ya fue vendido al Real Madrid, todo indica que estará en el banco de suplentes. El nuevo ataque de la ‘Canarinha’ estaría conformado por Gabriel Martinelli, Joao Pedro y Rodrygo. No viene en un buen momento, pero hay que recordar que Brasil nunca perdió en casa en toda la historia de las Eliminatorias.





Posibles alineaciones Argentina vs. Brasil

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.

Brasil: Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel, Renan Lodi; Douglas, Bruno Guimaraes, André; Gabriel Martinelli, Joao Pedro y Rodrygo.





¿A qué hora juega Argentina vs. Brasil?

Argentina vs. Brasil está programado para el martes 21 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Además, iniciará a las 9:30 de la noche, siguiendo el horario de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. En Perú, Ecuador y Colombia, el compromiso empezará a las 7:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia, será a las 8:30 p.m.





¿En qué canales ver Argentina vs. Brasil?

El partido Argentina vs. Brasil será emitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de TyC Sports, TyC Sports Play y Televisión Pública en territorio argentino; mientras que en zona brasileña se podrá ver por SporTV y Globo. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te ofrecemos el minuto a minuto y las incidencias del clásico.





