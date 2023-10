Ecuador vs. Colombia se enfrentan por la cuarta jornada de las Eliminatorias 2026, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El encuentro dará comienzo a las 6:30 de la tarde (hora de Perú). En Depor, te daremos acceso al minuto a minuto más completo, que incluye información detallada sobre goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, estadísticas e incidentes. Además, encontrarás la información sobre los canales de televisión, horarios y el once que planteará Félix Sánchez Bas para la ‘Tricolor’ y Néstor Lorenzo para los ‘Cafeteros’.

Los seleccionado ecuatoriano, el técnico Félix Sánchez Bas, opinó que es “un equipo joven, pero con experiencia” y destacó que tiene “una linda mezcla porque cuenta con proceso de la selección Sub-17 y Sub-20, Eliminatorias y Mundial”. En último partido, Ecuador consiguió llevarse los tres puntos de La Paz ante Bolivia (1-2) con un tanto del joven delantero Kevin Rodríguez.

El triunfo ecuatoriano hace respirar más tranquila a la ‘Tri’, ya que su casillero figura en positivo luego de comenzar la eliminatoria con -3 puntos por la sanción recibida en el caso Byron Castillo. Poco a poco, Ecuador presenta una evolución favorable en las Eliminatorias, las estategias del entrenador español Sánchez , vienen trayendo efectividad y ante Colombia procurará salir con una propuesta de juego mucho más amalgamada de los anteriores partidos. La ‘Tri’ sigue dando muestras de continuar consolidando el proceso con jóvenes figuras como William Pacho, Piero Hincapié, Félix Torres, Moisés Caicedo, Kendry Páez, Jhoanner Chávez, entre otros.

Por su parte, la selección de Colombia, en su más reciente encuentro, se le escapó la victoria de la misma forma en su compromiso frente a Uruguay (2-2), donde los charrúas lograron igualar en los últimos minutos con un tanto de Darwin Núñez. Néstor Lorenzo, entrenador de los cafeteros comunicó que James Rodríguez es duda con Ecuador: “no hay nada cierto” y que va a esperar “hasta último momento” para definir si será de la partida el martes en Quito. Pese a esta posible baja que aún no es confirmada, el volante del Sao Paulo participó sin problemas de los ejercicios con balón que realizaron durante el segmento del entrenamiento.

Asimismo, Lorenzo no podrá contar para la visita a Quito con el portero Camilo Vargas, suspendido por su expulsión ante Uruguay, y con el defensa Santiago Arias, por lesión. Además, no figuran en la lista por lesión Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Muñoz, Stefan Medina y Diego Valoyes. Sin embargo, Colombia privilegia la experiencia como la de Davinson Sánchez, Wilmar Barrios, Jhon Arias, Luis Díaz, Rafael Santos Borré y el propio James Rodríguez, entre los más destacados.

Alineaciones posibles de Colombia vs. Ecuador:

Colombia : Álvaro Montero; Juan David Mosquera, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Jorge Carrascal; Jhon Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Entrenador : Néstor Lorenzo.

: Álvaro Montero; Juan David Mosquera, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Jorge Carrascal; Jhon Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. : Néstor Lorenzo. Ecuador: Alexander Domínguez; Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Joao Ortiz, Moisés Caicedo, Kendry Páez, Johanner Chávez; Jhojan Julio y Enner Valencia. Entrenador: Félix Sánchez.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Ecuador?

El partido entre Colombia y Ecuador está programado para empezar a partir de las 6:30 de la tarde en suelo ecuatoriano aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Colombia, por ejemplo, el duelo también inicia a las 6:30 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 20:30 horas.

¿Dónde y cómo ver Colombia vs. Ecuador?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quieren perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Colombia vs. Ecuador a través de las señales de Gol Caracol y Canal RCN. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, una señal pirata.

