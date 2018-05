América de Cali vs. La Equidad se miden este domingo en el estadio Pasqual Guerrero por la jornada 19 de la Liga Águila 2018. Los 'Diablos Rojos' van en busca de un triunfo ante los 'Aseguradores' para no verse comprometidos en el descenso. El duelo iniciará a las 6:00 p.m. (hora peruana y local), y será transmitido por Win Sports. Podrás seguir el minuto a minuto por la web Depor.com



El América viene de igualar 2-2 ante Once Caldas como visitantes y de perder por 3-1 contra Independiente Medellín el jueves pasado en el Atanasio Girardot, y actualmente se ubican en la décimo sexta posición con un total de 21 unidades, siendo su principal objetivo cerrar el torneo con un triunfo que los aleje de los últimos lugares.



PAÍS HORA Perú 18:00 Colombia 18:00 México 18:00 Ecuador 18:00 Argentina 20:00 Chile 20:00 España 01:00

Los 'Diablos Rojos' atraviesan por un buen momento en la Liga Águila, donde en condición de local registran cinco victorias, dos empates y una derrota. Además, el equipo de Pedro da Cruz, ha marcado 14 goles en casa y solo ha recibido la mitad.



La Equidad, por su parte, bajo la dirección de Luis Fernando Suárez, recibió a Atlético Nacional el domingo pasado en su victoria por 1-0 en el estadio Metropolitano de Techo. Los 'aseguradores' tienen 24 puntos en la clasificación y pretenden continuar su racha de dos victorias consecutivas en el torneo.

La última vez que el América de Cali y La Equidad se enfrentaron por la Liga Águila fue el 23 de junio del año pasado por la fecha 4 del torneo. El resultado final entre ambos sería una igualdad 1-1 en el campo de los 'Diablos Rojos'.