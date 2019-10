"No los conozco": Josef Martínez niega a Rondón, a Rincón y revela "guerra" con la Selección de Venezuela

Josef Martínez sorprendió a finales de septiembre anunciando su renuncia a la Selección de Venezuela por medio de una carta que rápidamente se hizo viral. En la letra explicaba que existió "maltrato" e "incompatibilidad" con Rafael Dudamel y el resto de sus compañeros de equipo.

"Ya son tres años padeciendo un trato que no corresponde con el compromiso total que siempre he demostrado hacia la selección. Estando en la cancha, en el banco de suplentes o en las tribunas", explicaba.



Venezuela realizó una nueva convocatoria para enfrentar a Bolivia y a Trinidad y Tobago pensando en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Por supuesto, Josef no estuvo en la lista, pero la prensa no pudo evitar preguntarle por su accionar. Sus declaraciones ya son viral.

" Salomón Rondón y el capitán de Venezuela Tomás Rincón criticaron tú decisión de 'retirarte' de la selección nacional", preguntó un medio de prensa al atacante del Atlanta United de la MLS. Su respuesta fue clara: "No conozco a esos dos".

Josef Martínez dejó Venezuela tras disputar más de 50 partidos. (Mundo Hispánico)

“Le estoy dejando su momento de gloria con dos partidos que… (risas), ustedes me dirán” , comentó el futbolista.



Al parecer, el malestar de Martínez serian los pocos minutos de juego que tuvo. "He visto y vivido episodios que no comparto.Los sufrí y dejé pasar por mucho tiempo, pero ha llegado el momento de no aceptarlos más", reveló en su carta.

El atacante venezolano debutó en la selección nacional el 7 de agosto del 2011 y disputó más de 50 partidos con su selección anotando 11 goles.



¿Cómo le fue a Venezuela sin Josef?

La selección de fútbol de Venezuela derrotó 2-0 a su similar de Trinidad y Tobago en un partido amistoso disputado este lunes en Caracas.



El conjunto Vinotinto se impuso con goles de Salomón Rondón, al minuto 11, y Darwin Machís, al 14.



