Durante el octavo juego del Torneo Apertura 2023 del fútbol de Honduras, André Orellana se hizo infamemente famoso en todo el mundo por su conducta inexcusable en el clásico futbolero del país, entre Olimpia y Marathon. El defensor fue expulsado del partido tras agredir con una patada voladora a dos antiguos compañeros de equipo. Los comentaristas de la transmisión oficial mostraron tanto sorpresa como indignación, evidenciando la gravedad de su acción.

Con solo 21 años, el defensor tuvo un enfrentamiento único, especialmente porque a inicios de año, había extendido su préstamo de la temporada anterior, pasando del Olimpia al Marathon. Este contexto añadía peso al hecho de que estaría compitiendo contra sus colegas Germán Mejía y Carlos Pineda.

En el minuto 88 del juego, ambos quedaron lesionados en el suelo del estadio Yankel Rosenthal debido a la acción de Orellana. En la retransmisión en vivo del duelo, se capturó claramente cómo el deportista se dirigió a toda velocidad hacia los dos adversarios y, en lugar de buscar el balón, los derribó al lanzar sus piernas contra ellos.

“Es inconcebible que un futbolista pueda hacer esto”, fue la reacción de uno de los comentaristas al ver la jugada. Ante tal situación, Selvin Brown tomó la decisión inmediata de expulsar a André mostrándole la tarjeta roja. En una entrevista posterior con el medio local Diez, el zaguero admitió que se dejó llevar por el “impulso”.

“Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido. No es correcto para nada. Ya hablé con “Patón” que es un papá para mí”, detalló el infractor en una conversación posterior con el medio local Diez. En tanto, añadió que Mejía le dijo que “no pasaba nada y que era parte del juego”.





Pronunciamiento oficial de André Orellana

Después de revelar que se había disculpado con sus antiguos compañeros de equipo, André Orellana emitió una declaración pública en la que pidió perdón a sus colegas, amigos y a los seguidores de ambas escuadras involucradas, asumiendo plenamente la responsabilidad de lo que hizo.

“Cometí una falta injustificable a dos compañeros a quienes respeto y considero amigos y hermanos del fútbol. Por eso quiero dejar en claro que no tuvo nada que ver con problemas personales. Me dejé llevar por la tensión del partido, no obstante, eso no justifica en absoluto mi comportamiento”, se lee en parte del comunicado.

“Soy consciente de que soy joven y tengo la oportunidad de corregir este y otros errores. Estoy comprometido a aprender de esta experiencia y a demostrar un comportamiento ejemplar en el campo y fuera de él en el futuro cercano. Prometo trabajar duro para enmendar este error y recuperar la confianza de mis compañeros, amigos y aficiones”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR