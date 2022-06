Su nombre es Andrew Redmayne, tiene 33 años, juega como portero y es el gran protagonista de la clasificación de Australia ante Perú para el Mundial Qatar 2022. Con menos de media hora en el campo del Ahmad bin Ali Stadium, el guardameta de los ‘canguros’ se convirtió en héroe al atajar un penal que le dio el triunfo a los suyos en la decisiva tanda. Y todo gracias a unos extraños movimientos que han sido calificados como el baile de la suerte para los oceánicos. El planeta entero quedó sorprendido con sus pasos. Sin embargo, no se trata de la primera vez que lo hace.

En la lejana Liga de Australia ya han podido observar los bailes de Redmayne. Como ante el equipo peruano, el portero de los ‘Socceroos’ se movió por toda la línea del arco intentando distraer al rival en una definición por penales. Fue en 2019 y sacó campeón al Sydney FC, su equipo hasta hoy en día.

Tal como se ve en un video que empieza a hacerse viral tras su actuación ante Perú, Andrew Redmayne sacó los pasos prohibidos ante los jugadores del Perth Glory. Gracias a estos movimientos, el nuevo héroe de los oceánicos llegó a atajar dos penales para dar el título a los suyos.

Un método 100% efectivo: se llama Andrew Redmayne, es el arquero del Sydney FC y trató de distraer a sus rivales en la tanda de penales para salir campeón en Australia. ¿Lo logró? ¡CLARO! Los jugadores del Perth Glory no lo podían creer... ¿Y vos? ¿Cómo reaccionarías? pic.twitter.com/fN54lbp9J8 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2019

Redmayne reconoció que hasta el colegiado, el esloveno Slavko Vincic, le advirtió en los dos últimos penaltis que si los paraba ganaba, pero que, debido a los movimientos que efectuaba, si ocurría no saliera corriendo hacia los compañeros porque sería obligado revisar la acción por el VAR.

“Trabajamos en mi movimiento previo al penalti durante tiempo, moverme y permanecer en la línea, y también crear una gran presencia en la portería. El árbitro también estaba un poco desconcertado por mis cosas. Trataba de mantenerme controlado. Me amenazó con tarjeta amarilla un par de veces por intentar provocar a los jugadores y le dije que no estaba haciendo eso. No le dije nada verbalmente a nadie, pero supongo que cualquier pequeña cosa que pudiera hacer para ganar un uno por ciento, lo haría. Si pudiera ganar algo haciendo algo estúpido y haciendo el ridículo, entonces lo haría”, explicó.

Incluso desde algunos foros se apunta a la picaresca del guardameta ‘aussie’, a quien se le imputa que en un momento de la tanda de penaltis le arrebató a Pedro Gallese una ‘chuleta’ con los lanzadores australianos que tenía en la toalla.

Pese a todo, Redmayne concedió el valor y el crédito de la clasificación a todo el grupo: “No soy un héroe. He jugado mi papel, como todos los demás compañeros lo hicieron. Esto es el lanzamiento de una moneda, derecha o izquierda”.





