¿'Farsa' a la vista? Las redes sociales estallan al revelarse que Ansu Fati no tendría 16 años

► ¡Florentino lo tiene en la lista! Real Madrid se interesa por el 'Nuevo Drogba' para la campaña 2020-21



► Real Madrid sonríe: PSG descarta a Mbappé y a Cavani para el debut por Champions en Francia

Para tomarlo con pinzas. En redes sociales todo se sabe, o al menos todo pretende ser cuestionado. Y esto último es lo que sucede con Ansu Fati , la nueva 'joya' del Barcelona , que ha asaltado las primeras jornadas de LaLiga Santander con goles, asistencias y grandes actuaciones. El delantero de 'La Masía' de 16 años... ¡en realidad no tendría esa edad!

La edad del delantero ha sido materia de controversia y discusión por algunos tuits del año 2012, en los que se afirma que tiene 11 años, cuando todavía no formaba parte del Barça, por lo que actualmente debería tener 18, o como mínimo 17.



Incluso, también se muestran fotos en las que aparece Ansu Fati con Takefusa Kubo cuando ambos compartían equipo, y por lo general, en las divisiones mejores hay una marcada agrupación de los jugadores por su año de nacimiento.

No me cuadra la edad. https://t.co/QLfweiKPa8 — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) 15 de septiembre de 2019

¿Mintió Ansu Fati?

Desde luego, nadie está en condiciones de asegurar la veracidad de esos mensajes en Twitter. Incluso hay la posibilidad de que hayan sido manipulados. Por otro lado, no tendría mucho sentido que el Barça mintiera en la edad de un jugador después de ficharlo; aunque caso distinto sería que el jugador hubiera mentido desde el principio con su edad como ya ha ocurrido en otros casos.

Mientras tanto... todo es felicidad

Pero mientras que en redes sociales se comenta sobre la edad de Ansu Fati, en el Camp Nou están más que satisfechos con el delantero. Y el propio Ernesto Valverde ha sido quien ha llenado de elogios al jugador. El técnico se mostró feliz por el gran acierto que tuvo este inicio de temporada con las bajas que tuvo.



" No soy de dar muchos consejos, pero hablaré con él. Prefiero darle un poco de aire, pero quiero que se asuma con normalidad, sabiendo que es una excepcionalidad todo lo que le está pasando. Si juega no es para batir récords si no porque consideramos que es necesario para el equipo. Estamos encantados con él", mencionó Valverde en conferencia de prensa previo al duelo ante el Borussia Dortmund.

► Jugadores de Valencia se revelan y dejan solo a DT en conferencia de prensa por Champions



► Uno más a la lista: PSG suma una nueva baja para el debut ante Real Madrid por Champions League



► 'Negociazo': Teemu Pukki, el delantero del momento en la Premier League por el que su club no pagó ni un centavo



► Valverde cruza los dedos para que no pase: Barcelona podría quedarse un mes sin Ansu Fati