La Máquina Cementera inicia su camino en la ronda final de la Leagues Cup 2024 y en frente tiene a uno de los mejores representantes de la actualidad de la MLS. Cruz Azul vs. Orlando City EN VIVO juegan este viernes 9 de agosto desde las 5:30 p.m. (hora Centro de México), con transmisión de Apple TV y Season Pass. Este partido no irá en TV abierta. Cruz Azul se clasificó a esta instancia luego de empatar sus dos juegos de la fase de grupos, mientras que Orlando City ganó uno y empató el restante, en lo que será un enfrentamiento de pronóstico reservado. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto y no te pierdas todas las incidencias.

Apple TV EN VIVO transmitirá Cruz Azul vs. Orlando City GRATIS ONLINE. (Video: @CruzAzul)