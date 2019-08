Y todo por 'El Marginal': el 'mal rato' que pasó la estrella Albiceleste en la concentración argentina en Lima 2019

Muchas cosas suceden durante una concentración de cualquier delegación, sea el deporte que sea. El fútbol suele regalar muchas anécdotas y la Selección de Argentina de fútbol femenino -que vienen participando en los Juegos Panamericanos Lima 2019 - no son la excepción. Durante la concentración argentina, a las afueras de la capital peruana, lejos de la Villa Panamericana, Aldana Cometti vivió una experiencia que se animó a contar.

" Con La Casa de Papel vivimos una compenetración extra, pero lo más raro pasó con El Marginal, porque me tuve que ir de la habitación para que no me hicieran ningún spoiler", confesó Aldana Cometti, una de las figuras del equipo, a Infobae. "Las chicas no paraban de ver la serie y yo ni siquiera la había empezado", contó la defensora exjugadora de Boca Juniors.

La jugadora argentina también se animó a comentar cómo se encuentra el grupo tras lo sucedido culminado el Mundial Femenino en Francia, donde se organizó un cónclave para exigir el cambio de cuerpo técnico. " La reunión existió. Estábamos todas las que viajamos a Francia y ahí se habló lo que se tenía que hablar. Hoy estamos bien y sólo queremos pensar en los partidos que se nos vienen. Nos mentalizamos en el Panamericano para dejar a la Argentina lo más arriba posible", apuntó.

La Albiceleste tuvo un arranque de ensueño en los Juegos Panamericanos. En la sede de San Marcos, le ganó a las locales peruanas en el debut con goleada (3-0), y en la segunda fecha, ante Panamá, vencieron por la mínima y ya con la clasificación a la siguiente ronda, enfrentarán a Costa Rica este sábado. Sin Estados Unidos, Brasil y Chile, son las amplias favoritas a quedarse con el oro.

