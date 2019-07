Calientan el clásico: ''Es la Argentina más débil que he visto'', aseguró exmundialista brasileño

Previo al duelo entre Argentina y Brasil , Walter Casagrande, mundialista en México 86 con la ‘Canarinha’ y actualmente comentarista, no tuvo piedad para describir al próximo rival de su país en laCopa América 2019.

“Creo que este equipo de Argentina es el más débil que he visto”, aseguró el ex futbolista para referirse al cuadro comandado por Lionel Scaloni. No obstante, ‘Casao’ indicó que un Lionel Messi inspirado puede ser peligroso.

“El problema es que tienen a Messi. Si él despierta, el partido se vuelve complicado porque es el mejor del mundo. Ahí sí aumenta la calidad”, añadió Casagrande al portal Globo Esporte.

“Pero, si juega como hasta ahora en la Copa América, apagado, un poco disperso, Brasil es el favorito”, indicó. Al mismo tiempo, afirmó que el presente del ‘Scratch’ es “mucho mejor” comparado al que vive la Albiceleste.

“La selección brasileña está jugando bien. El ambiente es ligero, suave. En cada partido que pasa, la hinchada se ha identificado más con el equipo. Por eso lo veo como el favorito en el duelo”, finalizó.

