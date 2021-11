La selección de Argentina no brilló la noche de este viernes en el Campeón del Siglo en Montevideo, pero consiguió una importante victoria (1-0) a costa de Uruguay. Con ello, la ‘Albiceleste’ se acercó más al objetivo de clasificar al Mundial, algo que destacó Emiliano Martínez.

“Sabíamos que iba a ser súper difícil. Especialmente mirando los resultados de ayer, ellos necesitaban sumar o ganar. Hicieron un gran partido, la cancha estaba muy difícil, no pudimos jugar mucho por el medio porque picaba mucho, estaba muy seca”, comentó el popular ‘Dibu’ para TyC Sports.

“Pero a veces jugando mal, tenemos que sacar los resultados adelante. El equipos tiene unos hue*** bárbaros. Vamos cada vez mejor, esta es la línea. Cuando a veces no se juega bien, hay que ganar igual”, añadió el portero que milita en el Aston Villa de Inglaterra.

Martínez insistió que la ‘Albiceleste’ se aproximó a la meta principal: “Sabíamos que ganando hoy, íbamos a dar un paso gigante. No sé si vamos a estar en el Mundial, pero matemáticamente y viendo los otros resultados, dimos un paso enorme. Nos los merecemos todos, los jóvenes que vienen quieren estar en el proceso del técnico y eso nos da un orgullo”.

Hubo tiempo también para empezar a calentar el compromiso del martes frente a Brasil, con el recuerdo de la final de la Copa América y del cotejo que se suspendió en tierras brasileñas, debido a la intervención de las autoridades en plena cancha.

“No sé si es revancha, la revancha capaz que la quieren ellos. Nosotros jugamos en nuestra casa, en el norte de Argentina, y tenemos ganas de darle una alegría a la gente”, señaló al respecto.

Por último, el deportista de 29 años explicó el porqué de la suplencia de Lionel Messi contra los charrúas.

“Messi siempre quiere estar, es un animal entrenando. Quiso llegar al cien por ciento, pero como no estaba a cien, decidió no forzar y me pareció muy bien”, aseguró.





