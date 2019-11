Lionel Messi volvió al primer equipo de su país luego de los cuatro meses de suspensión que le cayó luego de sus declaraciones tras el tercer puesto de la Copa América 2019 ante Chile. Este viernes, el crack del Barcelona fue titular en el partido amistoso entre Argentina vs. Brasil en Arabia Saudita por Fecha FIFA 2019. Leo mostró su valía en los primeros minutos de juego.

Y es que Alex Sandro cometió una falta en su propia en este Argentina vs. Brasil. Es así que Lionel Messi se paró frente a la pelota a los 13′. Pateó al lado derecho del portero del Liverpool, Alisson Becker, este adivinó la intención y tapó el balón. No obstante, este quedó casi nuevamente en el punto desde los 12 pasos y la figura del ‘Barza', ahora sí, no falló.

Messi pateó al centro del arco y Alisson ya no pudo desviar el esférico. Toda la Selección de Argentina celebró junto al ganador cinco veces del Balón de Oro y reciente FIFA The Best. Lo que juega en en el Barcelona lo mostró con los colores de su país.

Minutos antes de la anotación del canterano culé, Gabriel Jesus tuvo la gran opción de adelantar a la Canarinha también desde el punto de penal. Sin embargo, su remate se marchó desviado del arco que defendió Esteban Andrada, de Boca Juniors.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL