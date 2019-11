Brasil perdió ante Argentina en Arabia Saudita y las críticas sobre Tite no cesan. La verdeamarela no mostró su mejor versión futbolística y fue superada por los de Lionel Scaloni. De inmediato los malos comentarios iniciaron y la prensa brasileña ya no quiere más al técnico al mando del equipo.

El hashtag #ForaTite se convirtió en tendencia número 1 en Brasil. Para muchos la situación ya no da para más. Hace cinco partidos que no ganan y lleva su peor racha desde el 2013. La derrota 0-1 frente a su máximo rival trajo durísimas críticas para la ‘Canarinha’ y, particularmente, para el entrenador.

El medio brasileño ‘Globo’ fue uno de los que ‘pegó’ más duro y cargó directamente contra Tité y su equipo: “La sequía de triunfos y la baja creatividad son responsabilidad del cuerpo técnico”.

“El equipo nacional es muy predecible, el fútbol muy obvio se repite todo el tiempo. No estoy satisfecho ¿Sabes lo que pienso? No quise decir eso. O Tite cambia o tiene que cambiar Tite. Creo que es un gran entrenador”, dijo Galvao, comentaríasta de Globoesporte.

Brasil no conoce victorias desde la Copa América, donde venció a Perú en la final por 3-1 y levantó el trofeo.

¿Tite perdió la paciencia?

El entrenador de la verdeamarela develó que cuando el Messi recibió una falta dentro del área. El colegiado señaló el punto de penal, pero el DT esperaba que le mostraban amarilla por simular. El argentino respondió llevándose el dedo a los labios.

“Sólo me quejé porque se suponía que Messi debía recibir la tarjeta amarilla. El me mandó a callar, luego le dije a él que se callara. Y ahí acabó”, explicó Tite.

“No quiero responder eso para no generar situaciones. Si no ponés a un gran árbitro, te costará... Pero es una situación de juego, es algo extraordinario. Argentina anotó. Pero esa fue una jugada de tarjeta y yo tenía razón en quejarme”, añadió.

