El 8 de octubre del 2015 está guardado para siempre en la memoria de Gustavo Quinteros. Se disputaba la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018 y la Selección de Ecuador protagonizaba el primera batacazo del torneo, tras vencer 2-0 a Argentina en el mismísimo Estadio Monumental de Núñez.

Aquel partido fue el inicio del mejor arranque de Ecuador en toda su historia de las clasificatorias mundialistas. Con los goles de Erazo y Caicedo, la ‘Tricolor’ hacía soñar a sus hinchas con nueva clasificación a la Copa del Mundo, hecho que finalmente no se terminó dando.

Pasaron exactamente cinco años y al combinado ecuatoriano le toca empezar con el mismo rival de visita, aunque para esta oportunidad el duelo se disputará en el Estadio La Bombonera. Pese a que Quinteros no estará en el banquillo -Gustavo Alfaro es DT de Ecuador- reveló cuál es la formula para vencer a Argentina de visita, la cual se basó en la marca a Lionel Messi.

“Parar a Messi es muy difícil. Cuando lo enfrentamos no lo mandé a marcar individualmente, pero sí le hicimos marca escalonada. Primero salía un volante cuando recibía la pelota y en diagonal hacia adentro lo marcaba Flores, el volante central que tenía en Bolivia y la verdad es que lo marcó de manera excelente, no lo dejó hacer todo lo que sabe, porque cuando Messi está prendido y le das posibilidades, te gana los partidos. No fue un actor determinante para la Argentina”, señaló Quintero.

Asimismo, el argentino-boliviano también resaltó la sabiduría de Gustavo Alfaro para afrontar este compromiso, el cual marcará el punto de partido del sueño de volver a un mundial después de seis años.

“El técnico Lionel Scaloni está trabajando muy bien y no tengo dudas que habrá analizado mucho y a cada uno de los convocados de Ecuador y seguramente va a saber cómo plantear el partido. Los ecuatorianos son muy fuertes, rápidos y además Scaloni conoce cómo dirige Gustavo Alfaro, así que creo que tendrá la sabiduría de poder plantear un partido que sea favorable para Argentina”, acotó.

