Ya se viven otros tiempos en todo el mundo. La nueva normalidad no solo ha afectado, en cuanto al fútbol, el proceso previo y después de los jugadores a un partido (viajes, cuarentena, pruebas, etc), o que los estadios luzcan vacíos para evitar contagios. La forma de consumir el ‘deporte rey’ también ya experimenta nuevas vías y el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 marcará en Sudamérica este camino. El Argentina vs Ecuador por la fecha 1 se verá por YouTube en el país ‘norteño’.

Resulta que ‘Canal del Fútbol’ de Ecuador, propietario de los derechos de las eliminatorias, quiere llegar a otras audiencias que no pagan suscripciones televisivas, por lo que experimentará con otros soportes que no son los tradicionales como TV o radio.

En Ecuador, el 69% de la población tiene acceso a internet y el segundo destino más visitado es YouTube, según los datos de We Are Social/Hootsuite2020.

De hecho, la membresía mensual en YouTube tiene un costo de 6,99 dólares para acceder a contenidos premium, como el duelo entre Argentina y Ecuador con Lionel Messi en La Bombonera por la primera fecha de las clasificatorias.

Juegan el jueves

Argentina vuelve a disputar las Eliminatorias tras una discreta campaña en el Mundial 2018, donde se fue goleado a manos de Francia. La Albiceleste se quedó apenas en octavos de final.

Ecuador, por su parte, fue la gran ausente en Rusia luego de haber participado en varias de las últimas Copas del Mundo.

