Argentina vs Italia buscarán este miércoles coronarse en la Finalissima que acogerá el Estadio de Wembley, un duelo de campeones que analizó el técnico de la ‘Albiceleste’ Lionel Scaloni, que llega con 31 partidos invicto. El entrenador advirtió que no se guardará nada y enviará a lo mejor del equipo que ganó la Copa América en Brasil, y también tuvo un inesperado saludo a la Reina Isabel II, luego de una pregunto que lo descolocó por completo.

A Scaloni le consultaron si quería enviar un saludo de felicitación a la Reina de Inglaterra, que en los próximos días cumplirá 70 años de edad, “siendo muy consciente de las diferencias históricas que existen entre Argentina y Reino Unido, en este caso”, dijo uno de los periodistas.

Scaloni, bastante sorprendio, no regateó a la pregunta y contestó: “Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones. No sabía lo que me dice. Es fútbol esto. Lógicamente la felicito, ¿70 años? Bueno, perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca”.

Ya en lo que respecta solo al encuentro por la Finalissima, el técnico argentino confirmó que enviará a los titulares. “Este equipo ha demostrado que por suerte tiene en algunas posiciones a varios jugadores y rindieron”, explicó.

Será el primer rival europeo al que se enfrente Argentina desde el empate (2-2) ante Alemania en un amistoso a finales de 2019. Esto convierte al encuentro en la gran prueba para los argentinos, que buscarán prolongar su tendencia positiva ante una Italia a la que no ha ganado nunca en los 90 minutos.

“Lógicamente que nos gustaría ganar, es un trofeo, un título, pero lo más importante es el objetivo trazado hasta noviembre. Seguir con la línea de juego”, advirtió Scaloni.

La de este miércoles será la novena vez que Argentina e Italia se enfrenten, con un balance favorable para los albicelestes, con cuatro triunfos por los dos de los italianos. En su último duelo, en un amistoso en 2018, los entonces dirigidos de Sampaoli se impusieron 2-0.





