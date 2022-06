Todo listo para el partidazo entre Argentina vs Italia por la Finalissima 2022, este miércoles 1 de junio en Wembley. Incluso los onces titulares están listos, incluyendo la baja de último minuto en el equipo de Lionel Scaloni, que salvó una nueva sorpresa de aquí hasta la hora del partido, tiene ya el equipo definido con Lionel Messi, desde luego, a la cabeza.

Finalmente, según adelanta el medio ‘TyC Sports’, Marcos Acuña no saldrá como titular frente a los italianos, debido a que el defensor no está en óptimas condiciones y el técnico decidió no arriesgarlo.

De este modo, y con la opción de guardarlo para el siguiente partido de la ‘Albiceleste’, amistoso frente a Estonia, el jugador del Sevilla irá al banquillo ante Italia y su lugar será tomado por Nicolás Tagliafico del Ajax.

Salvo solo ese imprevisto, Scaloni mandará el siguiente once a Wembley: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Así llegaron Argentina vs Italia a la Finalissima

La Argentina de Scaloni, que no pierde desde julio de 2019, accedió a este partido gracias a su victoria en la final de la Copa América ante Brasil, un título que no ganaba desde 1993.

Por su parte, Italia, que venció en la final de la Eurocopa 2020 a Inglaterra para estar en este duelo de Wembley, no llega en las condiciones deseables a esta Finalissima, con su no clasificación para el Mundial de Qatar todavía muy presente.

Así, el objetivo de los de Roberto Mancini será recuperar la sonrisa en el estadio donde se proclamaron campeones de Europa hace menos de un año. Este será el primer partido del maratón al que se enfrenta Italia en junio, ya que disputará seis encuentros, cinco de ellos de la Liga de Naciones, en 14 días.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.