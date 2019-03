Van con la pierna muy en el alto: la terrible falta a Paredes y la gresca que casi se arma [VIDEO]

No hay mucho fútbol, sí pierna fuerte en el duelo de Argentina vs. Marruecos. En el partido amistoso realizado en la ciudad de Tánger, el encuentro tiene muchas faltas al punto que un jugador podría lesionarse en África. Primero fue la gresca entre Paulo Dybala y futbolistas marroquíes y ahora ha sido el conflicto entre Leandro Paredes y El Moutaqui.



Casi al término del primer tiempo del partido, el jugador de Marruecos entró muy al futbolista del PSG, a lo que el volante albiceleste reaccionó ante la acción del rival.



Luego de la dolorosa derrota sufrida ante Venezuela (1-3), la Selección Argentina ha viajado hasta Marruecos en busca de lavar su imagen. Recordemos que Messi no está en este duelo debido a una lesión, y su lugar fue tomado por Paulo Dybala, quien intentará guiar a la 'Albiceleste' a su primer triunfo del año



Por su parte, el seleccionador de Marruecos, el francés Hervé Renard, afina el rendimiento de su escuadra ante el principal reto que debe afrontar a mitad de año: la Copa de África de Naciones que se celebrará entre el 15 de junio y el 13 de julio en Egipto.



