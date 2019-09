¡Lautaro 'is on fire'! El doblete de Martínez y el 2-0 de Argentina ante México en San Antonio, Texas Lautaro Martínez se las ingenió para encontrar el pase de Exequiel Palacios y definir ante 'Memo' Ochoa'. Fue el 2-0 en el Argentina vs, México.

Lautaro Martínez anotó un doblete para que Argentina venza 2-0 a México. (Mis Marcadores) Lautaro Martínez anotó un doblete para que Argentina venza 2-0 a México. (Mis Marcadores)