La selección argentina superó a la bicolor en Lima con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez, cerrando de manera contundente su participación en la cuarta jornada de las Eliminatorias. Uno de los más conformes con el triunfo de la ‘Albiceleste’ fue Diego Latorre, exfutbolista y actual comentarista deportivo.

“El partido me pareció muy bueno. Hacía mucho rato que no disfrutaba con la selección argentina. El primer tiempo me pareció alentador. No tengo registro de cuando fue la última vez que vi jugar bien a la Albiceleste, exceptuando los minutos de hoy”, afirmó el panelista de ESPN al valorar el encuentro.

Como se recuerda, Argentina ha ganado tres partidos y solo empató uno, tras conseguir victorias frente a Ecuador, Bolivia y Perú y el punto conseguido ante Paraguay. Se ubican en segunda posición, solo por detrás de Brasil (12 puntos).

Con Messi manejando los hilos, Argentina venció 2-0 a Perú en Lima este martes en partido disputado en el estadio Nacional que cerró la cuarta fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022.

Los goles de la Albiceleste fueron anotados por Nicolás González a los 17 minutos y Lautaro Martínez a los 28.

Con este resultado, Argentina sumó 10 puntos, segundo en la clasificatoria que lidera Brasil con 12 unidades.

Perú, por su parte, tiene apenas uno y es penúltimo en la tabla, apenas por encima de la colista Bolivia que marcha con los mismos puntos pero con peor saldo de goles.