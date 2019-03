Malas y buenas noticias: Lionel Messi se recrudece de su lesión, pero…

Lionel Messi , ¿enciende las alarmas? A un día del Argentina vs. Venezuela en el Wanda Metropolitano, el delantero del Barcelona recrudeció su lesión en el pubis, parte que tiene afectada desde hace tres años. Si bien el parte médico de la ‘Albiceleste’ no lo ha considerado de preocupación, el atacante no ha entrenado con total normalidad de cara al choque del viernes en la capital de España, en donde vuelve tras el Mundial de Rusia 2019.



Por otro lado, el director de selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), César Luis Menotti, dijo que tiene "miedo" de que el capitán albiceleste Lionel Messi juegue este viernes ante Venezuela en Madrid porque lo ve "muy cansado".



"Me da miedo que Messi juegue. Lo veo con una fatiga emocional importante entre la Champions y la selección. Lo veo muy cansado", sostuvo a Radio Gol el entrenador campeón del Mundo con Argentina en 1978.



"Tiene muchas obligaciones y carga emocional, mucha responsabilidad en sus espaldas", añadió 'el Flaco', quien consideró que Messi muchas veces se puso al Barcelona "al hombro" cuando el equipo "no juega bien".



Menotti, de 80 años, dijo que le gustaría charlar con 'la Pulga', algo que hasta ahora no pudo hacer.



Para 'el Flaco', los amistosos ante Venezuela y Marruecos son "intrascendentes" y deben ser utilizados para "probar jugadores".



Argentina jugará este viernes ante Venezuela en Madrid en el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, a las 21.00 de España.



Este partido marcará el regreso al seleccionado de Messi, cuya última participación con la camiseta argentina fue el pasado 30 de junio cuando la Albicelete fue eliminada por Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia.



El siguiente encuentro de Argentina será ante Marruecos el 26 de marzo en Tánger.



Estos dos amistosos serán los últimos encuentros oficiales programados antes de la Copa América de Brasil, que se disputará del 14 de junio al 7 de julio.



Sin embargo, Menotti adelantó que la Albiceleste "seguramente" jugará "algunos amistosos en el país" para "restablecer la relación con la gente"



