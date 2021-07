Un nuevo reto profesional podría aparecer en la carrera del ex entrenador del Arsenal, Arsene Wenger. Según el diario ‘Blick’, el francés podría estar al mando del comando técnico de la Selección de Suiza.

La renuncia de Vladimir Petkovic del combinado suizo, tras oficializarse su llegada al Girondins de Bordeaux, le abriría las puertas al estratega galo, cuyo nombre ha empezado a circular por distintos medios del país como el posible sustituto.

Ahora, la ‘Schweizer Nati’ está en la búsqueda de una persona experimentada en el puesto, que los ayude a clasificar al Mundial de Catar 2022. Asimismo, el entrenador de 71 años no tendría ningún problema para comunicarse con los jugadores del plantel, puesto que domina el alemán, inglés e italiano así como su lengua materna, el francés.

Eso sí, en caso no poder contratar a Wenger, quien no dirige desde el 2018, la Federación Suiza de Fútbol tiene varios nombres sobre la mesa como Martin Schmidt, Marcel Koller, Peter Zeidler y René Weiler.

Lionel Messi, el más grande para Wenger

“¿Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos?”, fue lo que le preguntaron al DT en una charla con ITV. El multicampeón de la Premier League no dudó en responder: “Lionel Messi”.

Además, en una de sus apariciones como analista de beIN Sports, la leyenda de los ‘gunners’ confirmó que el ‘10′ de Argentina es el mejor jugador que ha visto en toda su vida.

“Para mí, Messi es el mejor futbolista que he visto porque cada vez que toca el balón algo puede suceder. Siempre esperas que haga algo especial y debo decir que nunca te decepciona. Su consistencia, por un periodo tan largo… y lo que es increíble es que no solo es un goleador. Si cuentas sus asistencias, el número es impresionante. Lo ha ganado todo con su club. No he visto ningún jugador mejor que él”, aclaró Wenger.





