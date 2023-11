La época dorada del fútbol chileno es esquivo a la actual generación, que atraviesa un período difícil. Sin director técnico tras la renuncia de Eduardo Berizzo debido a los malos resultados, se sumaron a la situación fuertes declaraciones realizadas por el jugador del Inter de Milán, Alexis Sánchez, en una conferencia de prensa. En sus declaraciones, el 7 de Chile, denunció el estado deplorable que se encuentran los Estadio Colo Colo y el de Juan Pinto Durán, los cuales los albergan como local en las Eliminatorias 2026. Ante esto, Arturo Vidal, expresó su respaldo a lo comentado por su compañero y lamentó que el recinto de Colo Colo, club al que tiene en alta estima, se encuentre en esta situación.

Lo dicho por Alexis Sánchez sobre el Estadio Monumental, hizo que Chile esté en una tormenta de líos y otros jugadores sumen a las críticas. Aunque no estuvo presente en el partido contra Paraguay, Arturo Vidal respaldó la versión de su compañero. “No pude verlo porque solo entré al vestuario a saludar a los muchachos, pero según me contaron, es verdad. Las duchas están en mal estado. Ese vestuario no se utiliza regularmente y, por lo que tengo entendido, está destinado a los árbitros”, comentó el jugador de Athletico Paranaense vía Twitch.

A pesar de las recientes remodelaciones, el ‘Rey’ Vidal afirmó que estas no son suficientes y que solo modifican la parte superior del recinto, pero su interior es de lamentar. “Piensan que al cambiar los asientos o una taza del baño se resolverá. Ese vestuario tiene un problema más profundo. Se requiere un cambio integral, tanto a nivel estructural como estético”, aseveró el centrocampista chileno de 36 años.

Finalmente, lamentó que el estadio de Colo-Colo, un club al que aprecia mucho, se encuentre en esta situación. “Es una pena que esto esté sucediendo, y más en el estadio de Colo-Colo, donde salen los campeones. No debería ser así”. Asimismo, se espera que las declaraciones de Sánchez, junto con su respaldo, motiven a los dirigentes a poner más empeño en la restauración de las instalaciones del estadio que normalmente alberga los partidos de local.





¿Qué dijo Alexis Sánchez sobre lo estadio en Chile?

La difícil situación que atraviesa la selección de Chile llegó a un nuevo nivel con la renuncia de Eduardo Berizzo como entrenador, aumentando la presión en un entorno ya convulso debido a los malos resultados en las Eliminatorias para al Mundial 2026. Sin embargo, la crisis no se detiene ahí: en la antesala del crucial partido contra Ecuador, Alexis Sánchez, estrella del Inter de Milán, expresó con contundencia las condiciones deplorables en las instalaciones de La Roja (Juan Pinto Durán y el estadio Monumental de Santiago), criticando además el trato recibido por parte de los dirigentes de la Federación Chilena de Fútbol.

“En Juan Pinto Durán hay 3 duchas y no funcionan. Hay que esperar a que se duche el otro. En el estadio de Colo-Colo, yo estaba sentado estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. Entonces, tú te preguntas, ¿esto es una selección o qué?”, indicó con mucho malestar el jugador Alexis Sánchez.

La crisis en La Roja se agudiza con la dimisión de Berizzo y las denuncias de Alexis. Ahora, con el equipo bajo la dirección interina de Nico Córdova, se enfrentan a Ecuador en un partido crucial. En medio de la insatisfacción y la incertidumbre sobre quién liderará al equipo, La Roja busca desesperadamente una victoria que alivie la presión.





¿Cómo va Chile en las Eliminatorias al Mundial 2026?

El comienzo de las Eliminatorias 2026 reprpesenta un verdadero desafío para Chile, enfrentándose a obstáculos considerables al obtener solo una victoria en los primeros cinco encuentros y acumulando un total de cinco puntos, lo cual resulta insuficiente para colocarse en la zona de clasificación deseada. La próxima visita a Ecuador este martes 21 de noviembre, se vislumbra como un desafío aún más significativo, dado el apremiante objetivo de sumar puntos para revertir la actual situación y consolidar un mejor posicionamiento en la tabla de clasificación.

