Arturo Vidal es, sin duda, uno de los futbolistas más importantes de la Selección de Chile. El centrocampista, titular fijo para el técnico Martín Lasarte, recibió este viernes una noticia terrible con miras al cierre de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. El jugador del Inter de Milán ha sido castigado con tres jornadas tras ser expulsado ante Ecuador.

A falta de cuatro fechas para concluir las Clasificatorias a la Copa del Mundo de este año, la FIFA decidió imponer tal sanción al volante argumentando “juego sucio grave”. En consecuencia, el ‘Rey’ no podrá estar en los choques contra Argentina en Calama (27 de enero), Bolivia en La Paz (1 de febrero) y Brasil como visitante en marzo. El ‘King’ volverá ante Uruguay en casa.

En noviembre del año pasado, Vidal estiró la pierna y golpeó en el rostro al ecuatoriano Félix Torres. Por esa durísima entrada, el referente de ‘La Roja’ fue expulsado inmediatamente. Encima, su ausencia en la cancha fue perjudicial para los de Lasarte que perdieron por 0-2 contra la ‘Tricolor’ y jugando en casa.

Tras ello, la selección chilena cerró el 2021 en la sexta ubicación de la tabla de posiciones con 16 unidades, a solo uno del repechaje (Perú) y el pase directo a Qatar 2022 (Colombia). Sin embargo, el cuadro sureño tendrá que afrontar los siguientes duelos sin Vidal, clave en el esquema del técnico mapochino.

De acuerdo a La Tercera, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ya empezó con los trámites para reducir el castigo del ex Bayern, Barcelona, Juventus, entre otros. “No vi al jugador, no tuve la intención de pegarle. Nunca pensé que me podían expulsar”, justificó Arturo tras el compromiso contra los ecuatorianos.

Otro golpe para Chile

La FIFA también decidió que Chile jugará a puertas cerradas ante Argentina en Calama. El motivo es el siguiente: “Discriminación (comportamiento discriminatorio por parte de los simpatizantes) Orden y seguridad en los partidos (invasión del terreno de juego, encendido de fuegos artificiales y lanzamiento de objetos)”.





