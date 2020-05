Hoy es el capitán y figura del Atalanta, sorpresa de la Champions League, aunque hace algunos años su futuro estuvo muy cerca del Atlético de Madrid. Alejandro ‘Papu’ Gómez reveló que pudo ser ‘colchonero’ en el 2013, luego de que el propio Diego Simeone lo pidiera. Sin embargo, cuatro millones de euros hicieron la diferencia para que el argentino termine, en ese entonces, en Ucrania.

“Estuve muy cerca de pasar a Atlético de Madrid”, reveló el mediocampista en el podcast Libres de Humo, de Congo. Y luego explicó cómo se gestó y frustró la operación.

“Estábamos con Simeone de vacaciones en Argentina y un día vamos a almorzar. Ahí me dice que volvía a la pretemporada y que me iba a pedir como refuerzo. Pero el Atlético andaba muy mal económicamente y no se pudieron poner de acuerdo: Catania pedía 10 millones de euros y ellos ofrecían seis. No me vendieron por esos cuatro millones y yo me quería morir. Encima después salieron campeones”, contó.

“Yo me terminé yendo a Metalist porque vinieron los rusos y pusieron la plata. Ellos jugaban Champions League y había varios argentinos, pero me tuve que terminar escapando de la guerra. Pero bueno, si no fuese por eso no estaría hoy en Atalanta”, cerró.

En 2014, Ucrania entró en un conflicto interno, en el que se terminó derrocando al presidente Viktor Yanukovich, y que sucedió en una serie de enfrentamientos armados.

Esta temporada, el ‘Papu’ ha firmado siete goles y 12 asistencias, convirtiéndose en un pilar para el equipo de Gian Piero Gasperini.

