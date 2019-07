Atlético de Madrid vs. MLS All Stars: juegan en Orlando por el Juego de las Estrellas 2019

Atlético de Madrid vs. MLS All Stars EN VIVO: se enfrentarán este miércoles ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el Orlando City Stadium por el Juego de las Estrellas 2019. Este choque, que será transmitido vía ESPN 3, Gol y Univisión, está programado para que empiece a las 7:00 p.m. hora peruana y mexicana, y 2:00 a.m. (jueves) en España.



Sin Álvaro Morata por lesión, Diego Costa y Joao Félix serán los atacantes del ‘Atleti’. Diego Simeone sumará en la oncena dos extremos como Vitolo y Thomas Lemar, los dos en un momento estupendo tanto técnica como físicamente.

La volante del Atlético de Madrid ante el MLS All Stars será la misma del derbi: Saúl Ñíguez y Koke Resurrección. Mientras Marcos Llorente pierde protagonismo. Titular en los dos primeros duelos (Numancia y Chivas), fue suplente frente al Real Madrid y, según las pruebas, lo volverá a ser en Orlando.

Atlético de Madrid vs. MLS All Stars: horarios en el mundo



Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

México 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Paraguay 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 2:00 a.m. (1 de agosto)



Con Jan Oblak en la portería, atrás se prevé la defensa de siempre en la pretemporada: Kieran Trippier, Stefan Savic, Mario Hermoso, aunque en este caso con la alternativa de Felipe Monteiro, que sería titular por primera vez si sale de inicio, y Renan Lodi.

El entrenador James O'Connor dirige y Carlos Vela capitanea el elenco de la MLS, con dos iconos como Ibrahimovic o Rooney, ahora enrolados en la aventura americana, igual que el alemán Bastian Schwensteiger del Chicago Fire.

Nani, campeón de Europa y ahora en el Orlando City; el español Alejandro Pozuelo (Toronto), autor de trece goles en otros tantos partidos de su estreno en la MLS, o el venezolano Josef Martínez, dueño de 31 dianas el pasado curso con el Atlanta y del récord absoluto de la historia de la MLS en una sola temporada.

Chris Wondolowski (San José Earthquakes), el mexicano Jonathan dos Santos (Los Angeles Galaxy), el argentino Pity Martínez (Atlanta); el uruguayo Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders); el argentino Ezequiel Barco (Atlanta United) o el colombiano Diego Chara (Portland Timbers) también forman parte del combinado para el partido contra el Atlético.

Es una prueba de altura para el 'Aleti', el segundo equipo de la Liga española que compite en el Partido de las Estrellas de la MLS. El anterior fue el Real Madrid, que solo fue capaz de superar a su adversario en la tanda de penaltis en 2017 en Chicago, tras un 1-1. El año pasado, el Juventus ganó a través de la misma fórmula (1-1).

Atlético de Madrid vs. MLS All Stars: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Lodi; Saúl, Koke, Vitolo, Lemar; Joao Félix y Diego Costa.



MLS All Stars: Andrea Blake; Graham Zusi, Matt Hedges, Schweinsteiger y Kemar Lawrence; Jonathan Dos Santos, Diego Rossi y Nani; Rooney, Ibrahimovic y Vela.



