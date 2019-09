No se le despega para nada: Aubameyang se 'acerca' al Real Madrid gracias a Dani Ceballos

Ya ha mostrado su interés por el Real Madrid en más de una ocasión, pero ahora tiene a su lado a un 'exmadridista' a su lado a quien no ha dejado de consultarle sobre cómo es el club de Concha Espina en todos los aspectos: desde el vestuario hasta la vida en la capital española. Pierre - Emerick Aubameyang estaría más interesado que nunca en la 'Casa Blanca' y el que está sirviendo como una especie de guía es nada menos que Dani Ceballos.



El mediocampista español, que pasó las dos últimas temporadas en el Madrid pero sin mucha suerte, llegó cedido para este curso al Emirates Stadium y con quien ha tenido más 'feeling' es con el atacante gabonés, al que le comparte varias confidencias del Madrid. Comunicación que se da de manera fluida debido a que Aubameyang habla muy bien español, mientras que Ceballos se apoyó en él para su adpatación.



" ¿Mi sueño de infancia? Jugar un día en el Real Madrid. En 2014, antes de que muriera, le prometí a mi abuelo que jugaría ahí algún día. Será complicado, pero es algo que me ronda la cabeza", explicó Aubameyang hace un par de años.

¿Kroos se retira?

Toni Kroos ve el retiro muy cerca y medita una de las decisiones más importantes de su carrera, según adelantó el medio alemán 'Bild'.



" Creo que después de la Eurocopa 2020 será el momento de reflexionar sobre la retirada. No me mataré si no termino la carrera ganando el Campeonato de Europa", confesó Kroos, quien sigue siendo uno de los pilares del Real Madrid y hoy más que nunca de la Selección de Alemania.



"No creo que pueda seguir jugando al fútbol por mucho tiempo. 33 años es una buena edad para retirarse", había ya declarado el mediocampista campeón del mundo en el 2014 el pasado mes de mayo.

