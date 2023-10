En el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay vs. Brasil se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la cuarta jornada de las Eliminatorias 2026 rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá. El partido, que será clave para ambas selecciones, arrancará a las 7:00 de la noche (hora peruana y dos más en territorio uruguayo y brasileño), este martes 17 de octubre. Va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por AUF TV, DIRECTV Sports y Antel TV para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Fue el 1 de julio de 2001 cuando Uruguay se impuso por última vez ante Brasil. Penalti de Cafú sobre Álvaro Recoba y gol de Federico Magallanes para sellar el triunfo de los entonces dirigidos por Víctor Púa. Pasaron 22 años, tres meses y 15 días. Pasaron 12 encuentros que dejaron siete triunfos brasileños y cinco igualdades.

Ahora, la cuarta fecha de las Eliminatorias 2026 volverá a poner cara a cara a estos equipos en un duelo en el que intentarán reencontrarse con la victoria después de una tercera jornada que se saldó con un empate de cada uno. Jugando en Barranquilla, la Celeste igualó 2-2 con Colombia en un partido que se saldó con una alegría para los uruguayos luego de que Darwin Núñez firmara el empate pasados los 90 minutos.

Por su parte, el once de Fernando Diniz dejó escapar en casa dos unidades frente a una Venezuela que empató con un golazo del atacante Eduard Bello sobre el final y sumó por primera vez en tierras brasileñas. Este martes, y alentado por un público que agotó todas las localidades que se pusieron en venta, los charrçuas tratarán de reencontrarse con la victoria en un Centenario en el que ganó todos los partidos que jugó en el 2023.

La probable vuelta de Sergio Rochet a la portería y de Maximiliano Araujo a la delantera son dos cambios que Bielsa podría hacer en un once en el que aún no se sabe quién ocupará el lateral derecho. De acuerdo con esto, Santiago Mele y Brian Rodríguez pasarían a ocupar un lugar en el banquillo, mientras que Darwin Núñez volverá a liderar el ataque de un equipo que tendrá a Ronald Araujo en el fondo y a Federico Valverde en el centro.

Del otro lado, Diniz no podrá contar con el lateral Danilo, quien está lesionódo. No obstante, es probable que ese lugar sea ocupado por Yan Couto, quien ante Venezuela saltó al campo en la primera parte para reemplazar al futbolista del Juventus. El resto del equipo se mantendría y tendría a los madridistas Rodrygo Goes y Vinicius Junior liderando el ataque junto a Richarlison y el capitán Neymar Junior.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Brasil?

El partido entre Uruguay vs. Brasil está programado para este martes 17 de octubre a las 9:00 p.m. según el horario de ambas selecciones, como en Argentina, Paraguay y Chile. En Perú, Colombia y Ecuador, el duelo comenzará a las 7:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. (miércoles 18).

¿Qué canales pasan el partido de Uruguay vs. Brasil?

Según los derechos televisivos para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Uruguay vs. Brasil: Movistar Deportes en Perú; Rede Globo y SporTV en Brasil; AUF TV, DIRECTV Sports y Antel TV en Uruguay; Chilevision y Paramount en Chile; Caracol TV y RCN en Colombia; El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador; TyC Sports y TV Pública en Argentina; y Venevisión en Venezuela.

¿Dónde juegan Uruguay vs. Brasil por Eliminatorias 2026?





