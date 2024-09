Por los tres puntos. Uruguay vs Venezuela se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por las Eliminatorias al Mundial 2026. El encuentro correspondiente a la fecha 8 se disputará este martes 10 de setiembre en el estadio Monumental de Maturín, desde las 7:00 p.m. (hora uruguaya, una hora menos en Venezuela y dos menos en Perú). La ‘Vinotinto’ afrontará un difícil reto con el afán de mantenerse en posiciones de clasificación frente a la ‘Celeste’, que no quiere perderle el paso a Argentina, líder de la tabla. Este partido será visto en las señales de AUFTV, Antel TV y DSports para el país de Uruguay. En Venezuela, el cotejo estará disponible en Televen y TVES; en Perú, GOLPERU llevará las acciones hacia sus hogares junto. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV ni Pelota Libre, señales piratas. No te pierdas el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.

Uruguay visita a Venezuela por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026. (Selección Uruguaya)