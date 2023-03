Uruguay vs. Corea del Sur juegan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 28 de marzo desde las 6:00 a.m. por amistoso internacional. Recuerda que podrás seguir la transmisión de AUFTV, Antel TV, DIRECTV y Libre Fútbol. Asimismo, el duelo se disputará en el estadio Mundialista de Seúl. Los ‘Charrúas’ llegan a este partido después de haber empatado por 1-1 con Japón, mientras que los surcoreanos también igualaron, pero 2-2 con Colombia. Este será el segundo partido del seleccionado sudamericano de la mano de Marcelo Broli, técnico interino tras la salida de Diego Alonso. No te olvides que podrás seguir todos los detalles, goles, mejores jugadas, estadísticas e incidencias por la web de Depor.

Facundo Pellistri habló del con el canal oficial de la Selección de Uruguay. (Video: AUFTV)

Uruguay vs. Corea del Sur: posibles alineaciones