Con Bale fuera del Real Madrid: Rondón, Paulinho y los megacracks que militan en la Superliga China [FOTOS]

Los tiempos del delantero Gareth Bale en el Real Madrid podrían llegar a su fin en cuestión de días, después de que el entrenador Zinedine Zidane dijera que el club trabajaba para lograr la salida del internacional galés. El jugador de 30 años ganó cuatro Champions League desde su llegada a España procedente del Tottenham en 2013, por una suma récord en ese momento de 100 millones de euros, pero tuvo dificultades para mantener la titularidad la temporada pasada.



En medio de señales de que la competencia aumentará después de la llegada del belga Eden Hazard, Bale se quedó fuera del equipo el sábado en la derrota por 3-1 ante el Bayern Munich en un choque de pretemporada en Houston. "No fue incluido en el equipo porque el club está trabajando en su partida (...) por eso no jugó", explicó el DT del Real Madrid en una conferencia de prensa, afirmando que no tiene nada personal en contra del galés.



"Tendremos que ver si pasa mañana, si es así mejor. Esperemos, por el bien de todos, que suceda pronto, pero ojalá que su salida sea inminente por el bien de todos, para él también. El club está haciendo la transacción con el club donde él tiene que ir a jugar y ahí estamos", agregó. Los comentarios de Zidane generaron una fuerte respuesta del representante de Bale, Jonathan Barnett, quien calificó al francés de ser una "vergüenza". "Zidane es una vergüenza por hablar así de alguien que ha hecho tanto por el Real Madrid", dijo Barnett en una entrevista con ESPN.



Recordemos que Bale fue duramente criticado por los medios españoles la temporada pasada por no haber llenado el vacío dejado por la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, después que el Real Madrid terminó tercero en LaLiga Santander, a 19 puntos del campeón, el Barcelona. Por ello, ante la chance de que su futuro se encuentre en China, hacemos un repaso de todos los cracks que actualmente militan en la liga de ese país.

